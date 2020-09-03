«تسميم نافالني» على مائدة اجتماع استثنائي لحلف شمال الأطلسي الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 09:30 مساء
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية: الإنترنت).

تعقد هيئة صنع القرار الرئيسية في حلف شمال الأطلسي اجتماعا استثنائيا الجمعة لمناقشة قضية تعرّض المعارض الروسي أليكسي نافالني المفترض إلى التسميم.

وبحسب «فرانس برس»، أعلن الحلف أن «مجلس شمال الأطلسي» سيجتمع بينما سيتحدث الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إلى وسائل الإعلام بعد الاجتماع. وأكد دبلوماسي أن الاجتماع سيناقش قضية نافالني.

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وندد الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني «المثير للصدمة» بواسطة غاز أعصاب من نوع «نوفيتشوك» على ما أكدت برلين، مطالبًا روسيا بالتحقيق في القضية.

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