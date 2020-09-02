الكرملين: روسيا مستعدة «للتعاون التام» مع ألمانيا في قضية المعارض نافالني

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. (أ ف ب)

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أن روسيا مستعدة «للتعاون التام» مع ألمانيا بشأن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أعلنت برلين تعرضه للتسميم بغاز أعصاب من نوع «نوفيتشوك».

وقال بيسكوف: «إننا مستعدون ومهتمون بالتعاون بشكل تام وتبادل المعلومات حول هذا الموضوع مع ألمانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الرسمية، وفق «فرانس برس».

واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن وحدها روسيا «يمكنها وعليها» أن تردّ على «الأسئلة» المطروحة بشأن تعرّض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم بمادة «نوفيتشوك»، الأمر الذي كان يهدف إلى «إسكاته».

وقالت ميركل أمام الصحافة إن المعارض الروسي الذي أُدخل إلى المستشفى في برلين وأثبتت الفحوص حسب الحكومة الألمانية أنه تعرّض للتسميم بواسطة مادة عصبية سامة من نوع «نوفيتشوك»، كان «ضحية جريمة» تهدف إلى «إسكاته». وأضافت أن «أسئلة خطيرة تُطرح الآن ولا يمكن إلا للحكومة الروسية أن تجيب عنها وينبغي عليها» أن تفعل ذلك، وفق «فرانس برس».