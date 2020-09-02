ميركل: روسيا وحدها «يمكنها وعليها» أن تردّ على الأسئلة بشأن تسميم المعارض نافالني

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جلسة للحكومة في برلين في 3 يونيو 2020. (أ ف ب)

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أن وحدها روسيا «يمكنها وعليها» أن تردّ على «الأسئلة» المطروحة بشأن تعرّض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم بمادة «نوفيتشوك»، الأمر الذي كان يهدف إلى «إسكاته».

وقالت ميركل أمام الصحافة إن المعارض الروسي الذي أُدخل إلى المستشفى في برلين وأثبتت الفحوص حسب الحكومة الألمانية أنه تعرّض للتسميم بواسطة مادة عصبية سامة من نوع «نوفيتشوك»، كان «ضحية جريمة» تهدف إلى «إسكاته». وأضافت أن «أسئلة خطيرة تُطرح الآن ولا يمكن إلا للحكومة الروسية أن تجيب عنها وينبغي عليها» أن تفعل ذلك، وفق «فرانس برس».