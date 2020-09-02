واشنطن تفرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية بنسودا

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: «كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية» للمدعية «يعرّض نفسه أيضا للعقوبات». مضيفا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية «تواصل للأسف استهداف أميركيين»، بحسب «فرانس برس».

ويشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق ضد المحكمة الجنائية الدولية. وكان سمح في يونيو بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤوليها بهدف منع هذه المؤسسة الدولية من ملاحقة عسكريين أميركيين يشتبه في ارتكابهم جرائم في أفغانستان.

ونددت المحكمة آنذاك بـ«سلسلة هجمات غير مسبوقة» ضدها مشيرةً إلى استقلاليتها. وأوضح بومبيو أن «اليوم ننتقل من الكلام إلى الفعل، ... لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل للأسف استهداف أميركيين».

واتّخذت المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا، قراراً استئنافياً فيمارس يتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترامب.