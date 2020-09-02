رئيس الحكومة اللبناني المكلف يأمل تشكيل «حكومة اختصاصيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 04:09 مساء
رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في قصر بعبدا الرئاسي. (رويترز)

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب، الأربعاء، بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب، رغبته في تشكيل حكومة «اختصاصيين» سريعًا، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعين.

وقال أديب، في كلمة للصحفيين، «سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة ،وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين، والمجتمعين العربي والدولي»، بحسب «فرانس برس».

وبدأ أديب، اليوم ، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.

وتوافقت القوى السياسية اللبنانية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة، مؤلفة من شخصيات تتمتع بالكفاءة، تلقى دعم الأطراف السياسية وتنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأديب (48 عامًا،) الذي كلف الإثنين تشكيل الحكومة قبل ساعات على وصول ماكرون في زيارته الثانية إلى لبنان، يحظى بدعم أبرز القوى السياسية المتخاصمة، على رأسها «تيار المستقبل»، برئاسة سعد الحريري من جهة، و«حزب الله» ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ثانية.

ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت، ويبدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومات السابقين، ثم الكتل النيابية.

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