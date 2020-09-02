وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما

دوتش خلال محاكمته في مدينة بنوم بنه بكمبوديا، 28 مارس 2011، (ا ف ب)

توفى الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا دوتش عن 77 عاما اليوم الأربعاء، بحسب المحكمة الكمبودية التي قضت بسجنه مدى الحياة؛ بسبب الجرائم التي ارتكبها حين كان مسؤولا عن أحد أكبر مراكز التعذيب في نظام بول بوت.

وقال الناطق باسم محكمة جرائم الحرب التي ترعاها الأمم المتّحدة ومقرّها في بنوم بنه إنّ كاينغ غويك إياف الملقّب بـ«دوتش»، توفى في مستشفى الصداقة «الخميرية - السوفياتية»، من دون مزيد من التفاصيل. في حين قال مصدر لـ«فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «دوتش» عانى منذ سنوات عديدة من مرض رئوي.

أشرف على تعذيب وقتل 15 ألف شخص

وكان دوتش يدير سجن «تول سلينغ» في العاصمة، حيث توفى نحو 15 ألف شخص تحت التعذيب في عهد نظام الخمير الحمر في كمبوديا (1975-1979)، وهو أول متهم تدينه محكمة جرائم الحرب لمحاكمة مرتكبي الفظاعات خلال حكم النظام الماوي المتطرّف.

وفي العام 2010 حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 30 عاماً قبل أن تشدّد محكمة الاستئناف العقوبة بعد ذلك بعامين لتصبح السجن مدى الحياة. وبعدما نجح مدرّس الرياضيات السابق في الاختباء لسنوات عديدة، فضح أمره مصوّر إيرلندي حين وجده يعمل في منظمة مسيحية غير حكومية.

وأشرف دوتش على استجواب وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال في السجن، قبل أن يرسلوا إلى «حقول القتل» القريبة، حيث أعدم نحو 15 ألف شخص. وقضى نحو مليوني شخص بسبب التعذيب أو الإنهاك أو سوء التغذية إبان الممارسات «الماركسية - اللينينية» التي كان يمارسها الخمير الحمر.