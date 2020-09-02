وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 08:33 صباحا
دوتش خلال محاكمته في مدينة بنوم بنه بكمبوديا، 28 مارس 2011، (ا ف ب)

توفى الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا دوتش عن 77 عاما اليوم الأربعاء، بحسب المحكمة الكمبودية التي قضت بسجنه مدى الحياة؛ بسبب الجرائم التي ارتكبها حين كان مسؤولا عن أحد أكبر مراكز التعذيب في نظام بول بوت.

وقال الناطق باسم محكمة جرائم الحرب التي ترعاها الأمم المتّحدة ومقرّها في بنوم بنه إنّ كاينغ غويك إياف الملقّب بـ«دوتش»، توفى في مستشفى الصداقة «الخميرية - السوفياتية»، من دون مزيد من التفاصيل. في حين قال مصدر لـ«فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «دوتش» عانى منذ سنوات عديدة من مرض رئوي.

أشرف على تعذيب وقتل 15 ألف شخص
وكان دوتش يدير سجن «تول سلينغ» في العاصمة، حيث توفى نحو 15 ألف شخص تحت التعذيب في عهد نظام الخمير الحمر في كمبوديا (1975-1979)، وهو أول متهم تدينه محكمة جرائم الحرب لمحاكمة مرتكبي الفظاعات خلال حكم النظام الماوي المتطرّف.

وفي العام 2010 حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 30 عاماً قبل أن تشدّد محكمة الاستئناف العقوبة بعد ذلك بعامين لتصبح السجن مدى الحياة. وبعدما نجح مدرّس الرياضيات السابق في الاختباء لسنوات عديدة، فضح أمره مصوّر إيرلندي حين وجده يعمل في منظمة مسيحية غير حكومية.

وأشرف دوتش على استجواب وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال في السجن، قبل أن يرسلوا إلى «حقول القتل» القريبة، حيث أعدم نحو 15 ألف شخص. وقضى نحو مليوني شخص بسبب التعذيب أو الإنهاك أو سوء التغذية إبان الممارسات «الماركسية - اللينينية» التي كان يمارسها الخمير الحمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: وعد ماكرون لفيروز