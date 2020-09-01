كابل تستأنف إطلاق سجناء «طالبان»

مقاتلون من حركة طالبان أثناء مشاركتهم في تجمع احتفالي باتفاق السلام، 2 مارس 2020. (أ ف ب)

أكّد ناطق باسم حركة طالبان، الثلاثاء، أن السلطات الأفغانية استأنفت الإفراج المثير للجدل عن سجناء في الحركة، في خطوة مهمة من شأنها كسر الجمود الذي أدى لتأجيل بدء محادثات السلام لشهور.

وقال الناطق باسم «طالبان» سهيل شاهين: «تم الإفراج عن سجنائنا، ونرى ذلك خطوة إيجابية تمهد الطريق لبدء محادثات أفغانية أفغانية»، بحسب «فرانس برس».

وأكد مسؤول آخر من لجنة السجون التابعة للحركة أن كابل أفرجت عن 200 سجين منذ الإثنين، وقال إنه مقابل تحرير سجناء طالبان، أطلق المتمردون سراح أربعة من قوات النخبة الأفغان كانوا محتجزين لديهم، مضيفا أنه سيتم إطلاق سراح اثنين آخرين الأربعاء.

وأفاد مسؤول كبير في الحكومة الافغانية أنه تم الإفراج عن «عشرات» من سجناء طالبان الإثنين. وقال «سيتم إطلاق سراح السجناء الباقين في غضون يومين».

وبموجب شروط اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في شباط/فبراير، كان من المفترض أن تحرر كابول خمسة آلاف مقاتل مقابل تحرير طالبان ألف جندي أفغاني.