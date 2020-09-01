كابل تستأنف إطلاق سجناء «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 09:19 مساء
مقاتلون من حركة طالبان أثناء مشاركتهم في تجمع احتفالي باتفاق السلام، 2 مارس 2020. (أ ف ب)

أكّد ناطق باسم حركة طالبان، الثلاثاء، أن السلطات الأفغانية استأنفت الإفراج المثير للجدل عن سجناء في الحركة، في خطوة مهمة من شأنها كسر الجمود الذي أدى لتأجيل بدء محادثات السلام لشهور.

وقال الناطق باسم «طالبان» سهيل شاهين: «تم الإفراج عن سجنائنا، ونرى ذلك خطوة إيجابية تمهد الطريق لبدء محادثات أفغانية أفغانية»، بحسب «فرانس برس».

وأكد مسؤول آخر من لجنة السجون التابعة للحركة أن كابل أفرجت عن 200 سجين منذ الإثنين،  وقال إنه مقابل تحرير سجناء طالبان، أطلق المتمردون  سراح أربعة من قوات النخبة الأفغان كانوا محتجزين لديهم، مضيفا أنه سيتم إطلاق سراح اثنين آخرين الأربعاء.

وأفاد مسؤول كبير في الحكومة الافغانية أنه تم الإفراج عن «عشرات» من سجناء طالبان  الإثنين. وقال «سيتم إطلاق سراح السجناء الباقين في غضون يومين».

وبموجب شروط اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في شباط/فبراير، كان من المفترض أن تحرر كابول خمسة آلاف مقاتل مقابل تحرير طالبان ألف جندي أفغاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: وعد ماكرون لفيروز