ماكرون يبدي استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان في أكتوبر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة في شوارع بيروت. 6 أغسطس 2020. (رويترز)

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بينما يمارس في بيروت ضغوطًا على القوى السياسية للإسراع في تشكيل حكومة بمهمة محددة.

وقال ماكرون خلال حوار مع ممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة على متن حاملة المروحيات «تونّير» في مرفأ بيروت: «نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ، وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أنا مستعد لننظم مجددًا، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر، مؤتمر دعم دوليًّا مع الأمم المتحدة».