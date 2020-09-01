اجتماع للدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني على خلفية التجاذب مع واشنطن

صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في لمفاعل «14آراك» الذي يعمل بالماء، جنوب طهران، 23 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

يلتقي المشاركون في اتفاق 2015 حول النووي الإيراني في فيينا، الثلاثاء، على خلفية تجاذب مع الولايات المتحدة التي تريد إعادة فرض عقوبات على طهران وتتهم الأوروبيين بـ«الانحياز» إلى الإيرانيين.



وقد تسعى إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى الوقوف جبهة واحدة مقابل واشنطن التي ترغب أيضًا في تمديد الحظر على الأسلحة الذي ينتهي في أكتوبر، حسب وكالة «فرانس برس».