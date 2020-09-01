رئيس فنزويلا يستبق الانتخابات العامة بالعفو عن أكثر من 100 معارض

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عفوًا عن أكثر من مئة معارض، بينهم نواب ومساعدون مقربون من زعيم المعارضة خوان غوايدو، وذلك بهدف «تعزيز المصالحة الوطنية»، حسب ما أعلن وزير الاتصال خورخي رودريغيز.

وقرأ رودريغيز لائحة من الأسماء خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، ونقلته وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، قائلًا: «إن المواطنين المذكورين أدناه يُمنَحون عفوًا رئاسيًّا».

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وتضم هذه اللائحة الطويلة المؤلفة من 110 أسماء، الساعد الأيمن لغوايدو ومدير مكتبه روبرتو ماريرو، واعتُقل بتهمة «الإرهاب» وسُجن في مارس 2019 بعد شهرين من إعلان غوايدو نفسه رئيسًا للجمهورية بالوكالة، إضافة إلى كل من رينزو برييتو وغيلبر كارو النائبَين المسجونين والمعارضَين بشدة لمادورو.

ويأتي هذا الإعلان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 6 ديسمبر، التي دعا غوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسية إلى مقاطعتها، معتبرين أن تنظيمها من جانب السلطات التشافية سيجعلها عرضة «للتزوير» في كل الأحوال.

وبعض الأشخاص المشمولين بالعفو صدرت بحقهم أحكام أو يخضعون لملاحقات قضائية جنائية، من دون أن يتم سجنهم، على غرار هنري راموس ألوب، أحد رموز المعارضة، وهناك آخرون في المنفى، مثل النائب لويس فلوريدو.

القضاء لازال يلاحق غوايدو

أما غوايدو الذي تعترف به نحو 60 دولة رئيسًا موقتًا لفنزويلا، فاسمه ليس واردًا في اللائحة، وهو ملاحق من القضاء الفنزويلي الذي تتهمه المعارضة بالخضوع لأوامر السلطة.

ويُلاحق القضاء غوايدو في أكثر من ست قضايا، بينها خصوصًا محاولة إطاحة مادورو عبر دعوة وجهها في 30 أبريل 2019 إلى انتفاضة للجيش. لكن غوايدو ما زال يتمتع بحرية التنقل.

ويدخل المرسوم الرئاسي الذي تلاه رودريغيز «حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره»، وسيتعين على المحاكم «تطبيق الإجراءات الفورية للإفراج عن الأشخاص المذكورين».