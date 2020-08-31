تحالف الأمم المتحدة للحضارات يدين إحراق نسخة من المصحف في السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 10:33 مساء
أعمال الشغب اندلعت بعد إحراق نسخة من المصحف الشريف في مالمو بالسويد. (الإنترنت)

دن تحالف الأمم المتحدة للحضارات إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد، ودعا القادة الدينيين إلى استنكار الكراهية.

وأعرب الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل موراتينوس، عن إدانته القاطعة لتدنيس المصحف الشريف على يد متطرفين يمينيين في مدينة مالمو بالسويد، الجمعة الماضي.

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 ووصف موراتينوس، في بيان منسوب إلى الناطق باسمه، الحدث الذي أثار اضطرابات في مالمو بأنه عمل وضيع وغير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره.

وقال ميغيل موراتينوس: «إن مثل هذه الأعمال المؤسفة يرتكبها دعاة الكراهية، بما في ذلك المتطرفون اليمينيون، وغيرهم من الجماعات المتطرفة التي تحرّض على العنف وتمزق نسيج مجتمعاتنا».

وكانت الاضطرابات وأعمال الشغب اندلعت بعد إحراق نسخة من المصحف الشريف، خلال مسيرة نظمتها مجموعة يمينية متطرفة شارك فيها نحو 300 شخص في أحد الأحياء الذي يعيش به الكثير من المهاجرين، في مالمو بحسب التقارير. وقام متظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة وحرق الإطارات المطاطية.

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