وفاة رئيس الهند السابق موكرجي متأثرا بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 05:48 مساء
رئيس الهند السابق موكرجي. (الإنترنت)

قال نجل الرئيس السابق للهند، براناب موكرجي، ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفى اليوم الإثنين بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي، بحسب «رويترز».

والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين. وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند على «تويتر» «وفاته تمثل نهاية عصر». وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم العاشر من أغسطس. وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

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