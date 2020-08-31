دول البلطيق تعلن رئيس بيلاروسيا لوكاشنكو شخصا غير مرغوب فيه

رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الإثنين الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشنكو وعشرات المسؤولين البارزين أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفية شبهات بتزوير نتائج الانتخابات وقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وأعلنت دول البلطيق عقوباتها تلك في جهد منسق لدعم التظاهرات في بيلاروس، التي دخلت أسبوعها الرابع منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس. وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس «نوجه رسالة مفادها بأننا بحاجة للقيام بما هو أكثر من إصدار بيانات. علينا أيضا القيام بتحرك ملموس»، بحسب «فرانس برس».