الولايات المتحدة تقترب من ستة ملايين إصابة بـ«كورونا».. والعالم حائر بين تشديد القيود وتخفيفها

تقترب الولايات المتحدة، صباح اليوم الإثنين، من عتبة ستة ملايين إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، الوباء الذي أصاب أكثر من 25 مليون شخص في العالم، بالتزامن مع تخفيف إجراءات العزل مع فرض قيود لاحتواء تفشي المرض.
وأُصيب نحو خمسة ملايين و993 ألفًا و668 شخصًا بالفيروس، توفي منهم 183 ألفًا و34 شخصًا في الولايات المتحدة، حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الإثنين، حسب وكالة «فرانس برس» نقلًا عن حصيلة لجامعة «جونز هوبكنز.
وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا من الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 843 ألف شخص في العالم.
وقد يؤثر حجم الحصيلة الأميركية على وتيرة الأبحاث العلمية، إذ أعلن مدير الوكالة الأميركية للأدوية، ستيفين هان، أنه من الممكن أن يتم السماح بلقاح مستقبلي ضد «كوفيد-19» في الولايات المتحدة أولًا وفق آلية طارئة، قبل نهاية التجارب السريرية التي يُفترض أن تؤكد سلامة وفعالية اللقاح.
الوضع في البرازيل والهند
والبرازيل هي ثاني أكثر دولة تضررًا جراء الوباء مع 120 ألفًا و828 وفاة ونحو 3.8 مليون إصابة. وتسجل الدولة العملاقة في أميركا اللاتينية، التي تعدّ 212 مليون نسمة، منذ ثلاثة أشهر مستوى مرتفعًا من الوفيات اليومية يقارب ألف وفاة.
تأتي بعدها الهند التي سجّلت، الأحد، ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات اليومية بلغ 78 ألفًا و761 حالة جديد في 24 ساعة. وفي المجمل تحصي الهند أكثر من 3.5 مليون إصابة وأكثر من 63 ألف وفاة.
وبات الوباء الذي تفشى بشكل واسع في المدن الكبيرة على غرار بومباي ونيودلهي، ينتشر حاليًا في المدن الأقل أهمية والقرى.
وأُعلنت الحصيلة القياسية هذه غداة تخفيف الحكومة الهندية مرة جديدة القيود السارية منذ مارس لمكافحة تفشي الوباء، بهدف محاولة إنعاش الاقتصاد، فيما فقد ملايين الهنود عملهم.
تفاؤل في البيرو
وتخفف تشيلي أيضًا من جهتها تدابير الإغلاق، حيث ستتمكن الحانات والمطاعم ذات الباحات الخارجية وكذلك المتاجر غير الأساسية من إعادة فتح أبوابها الإثنين في بعض الأحياء الأكثر ثراءً في العاصمة سانتياغو، وفق ما أكدت السلطات، الأحد، بعد أكثر من خمسة أشهر من إغلاقها.
واقتربت تشيلي من الـ410 آلاف إصابة وتسجّل أكثر من 11 ألف وفاة. والدولة التي تسجّل أعلى حصيلة وفيات نسبة إلى عدد سكانها هي البيرو، مع 87 وفاة من أصل كل 100 شخص. إلا أن الوضع قد يتحسّن قريبًا.
ويشهد يوم الإثنين أيضًا استئناف الرحلات الدولية من وإلى النيبال وإنهاء القيود في أذربيجان.
فرض قيود من جديد لمواجهة الوباء
في المقابل، يتواصل فرض قيود مجددًا في العالم، في مناطق بدا فيها الوباء تحت السيطرة قبل أن يعطي مؤشرات عودة؛ ما أثار الخشية من موجة جديدة بعد الموجة الأولى في الربيع الماضي.
في فرنسا مثلًا، تم توسيع نطاق فرض وضع الكمامات إلزاميًّا ليشمل بوردو. وبذلك، تضاف هذه المدينة إلى مدن أخرى يسري فيها هذا التدبير خصوصًا باريس وضاحيتها القريبة. والأحد، تم تشديد القيود في كوريا الجنوبية في منطقة سول الكبرى.
وتثير هذه التدابير المقيّدة للحرية توترًا متزايدًا، ولا سيما في ألمانيا عقب إعلان حكومة أنغيلا ميركل إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات.
تظاهرات في برلين ضد القيود المرتبطة بـ«كورونا»
وشارك نحو 40 ألف شخص، السبت، في برلين في تجمع يدعو إلى «إنهاء كافة القيود المفروضة لمواجهة كوفيد-19». وأثارت محاولة اقتحام البرلمان الوطني على هامش هذه التظاهرة، تنديدًا في ألمانيا.
وكانت بلدية العاصمة الألمانية منعت تنظيم التظاهرة أولًا لأنه من المستحيل في نظرها فرض التباعد بين المتظاهرين وتطبيق التدابير الوقائية. لكن المحكمة الإدارية حكمت لصالح المنظمين وسمحت بالتظاهرة.
وأمس الأحد، تجمع من جديد نحو ألفي متظاهر على مقربة من البرلمان سرعان ما أبعدتهم الشرطة. وحصلت تجمعات أخرى مماثلة لكن أقل أهمية في أماكن أخرى من أوروبا، في بريطانيا وفرنسا والنمسا.
عودة للرياضة في الولايات المتحدة
وتُستأنف بعض المنافسات الرياضية التي لا يزال جدولها يشهد اضطرابات بسبب الفيروس، على غرار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب التي تبدأ اليوم الإثنين من دون جمهور. وتم استبعاد اللاعب بينوا بير من جدول المنافسات بعد إعلان المنظمين الأحد تأكيد إصابة اللاعب بالفيروس.
وأشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحرب مع إدارة برشلونة الإسباني بعد تغيّبه عن إجراء فحص الكشف عن «كوفيد-19» استعدادًا لمعاودة التمارين.