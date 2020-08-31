الولايات المتحدة تقترب من ستة ملايين إصابة بـ«كورونا».. والعالم حائر بين تشديد القيود وتخفيفها

امرأة تضع كمامة في سوق للخضار في أبيدجان بساحل العاج، 5 يونيو 2020 (فرانس برس)