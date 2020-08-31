كوشنر: رحلة «إسرائيل- الإمارات» قد تكون بداية مسار تاريخي في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 10:28 صباحا
مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر، اليوم الإثنين، عن أمله بأن تكون أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بداية «مسار تاريخي في الشرق الأوسط».

وأدلى كوشنر بهذا التصريح في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، قبل أن يستقل طائرة «بوينغ 737» التابعة لشركة «العال» الإسرائيلية على رأس وفد إسرائيلي أميركي، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس 2020 اتفاقًا بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربًا بين البلدين. وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات، السبت الماضي، قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عامًا من المقاطعة. ويقوم الوفد الأميركي - الإسرائيلي بالرحلة في طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية «العال»، المهددة بالإفلاس بسبب أزمة جائحة «كوفيد - 19».

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