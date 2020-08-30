مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا

روبرت اوبرايان مستشار الرئيس الأميركي. (الإنترنت)

قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن من المرجح أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات العربية المتحدة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والتقى أوبراين وصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس عشية محادثات في أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة على العلاقات الرسمية بين إسرائيل والإمارات، بحسب «رويترز».

وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا في 13 أغسطس الاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما في صفقة توسط فيها ترامب. ويعيد هذا الاتفاق تشكيل المشهد في الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى العلاقات مع إيران.

عمان والبحرين والسودان

وقال أوبراين للصحفيين بعد محادثات في مقر إقامة نتنياهو «نعتقد أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستحذو حذو الإمارات قريبا وتُطبّع العلاقات مع إسرائيل». ولم يذكر أسماء الدول، لكن مسؤولين إسرائيليين أشاروا علنا إلى سلطنة عمان والبحرين والسودان.

وندد الفلسطينيون بالخطوة الإماراتية ووصفوها بأنها تخل عن سياسة ربط العلاقات الرسمية مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967. وتحاول إدارة ترامب إقناع الدول العربية السنية الأخرى، التي تشارك إسرائيل مخاوفها من إيران، للانضمام إلى جهود السلام في المنطقة.

حفيد الناجين من المحرقة

وقال كوشنر، الذي كان يقف إلى جانب نتنياهو وأوبراين، إن الاتفاق مع الإمارات كان «خطوة عملاقة إلى الأمام» في هذا الاتجاه. وأضاف «أقول ذلك بصفتي حفيد اثنين من الناجين من المحرقة.. أن تلعب دورا في هذا الأمر فإنه يعني لي ولعائلتي أكثر مما يمكنني التعبير عنه».

وسينضم كوشنر وأوبراين ومسؤولون أميركيون آخرون إلى وفد إسرائيلي الإثنين في أول رحلة لشركة العال الإسرائيلية، إلى الإمارات العربية المتحدة.

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وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، في حديث إلى تلفزيون كان العام في إسرائيل يوم الأحد، إن بلاده تأمل في إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في واشنطن بحلول منتصف سبتمبر.

مشهد لا معنى له

في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن كوشنر وفريقه «يسعون لإقناع أكبر عدد ممكن من القادة العرب والمسلمين» لحضور حفل توقيع في البيت الأبيض ومنح ترامب دفعة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر.

وأضافت «ستكون دعامة على خلفية مشهد لا معنى له لاتفاق سخيف لن يجلب السلام إلى المنطقة». وأعلنت الإمارات يوم السبت إلغاء مقاطعتها الاقتصادية لإسرائيل. وكان مسؤولون من الجانبين قالوا إنهم يتطلعون للتعاون في مجالات الدفاع والطب والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

وقال نتنياهو للصحفيين إن إلغاء «المقاطعة التي عفا عليها الزمن» فتح الباب على مصراعيه أمام التجارة والسياحة والاستثمار.

وذكرت بيانات صادرة عن الإمارات وإسرائيل يوم الأحد أن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الأمن الغذائي والمائي ووزير الزراعة الإسرائيلي تحدثا هاتفيا الجمعة ‭‭‭«‬‬‬وتعهدا بالتعاون في المشروعات التي تعالج الأمن الغذائي والمائي».