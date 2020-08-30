نتانياهو يعلن محادثات سرية مباشرة مع قادة دول عربية لتطبيع العلاقات.. ويذكر اثنين منها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 04:30 مساء
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس عشية أول رحلة جوية تجارية بين إسرائيل والإمارات «هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل»، وفق «فرانس برس».

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد. وتأتي الرحلة الجوية التاريخية المرتقبة الاثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي - الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أميركية.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وستقل الرحلة صباح الإثنين وفدا أميركيا - إسرائيليا يترأسه كوشنر.

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