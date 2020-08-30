25 مليون إصابة بفيروس «كوفيد-19» عالميا.. 6 ملايين منها بالولايات المتحدة

مسعفون ينقلون مريضًا إلى سيارة إسعاف في نيويورك. (أرشيفية: رويترز)

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19» رسميا 25 مليون إصابة في العالم، أكثر من نصفهم في الأميركتين، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية حتى صباح اليوم الأحد.

وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليونا و29 ألفا و250 شخصا، بينها 842 ألفا و915 وفاة. وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا، وذلك حتى الساعة الرابعة صباح اليوم بتوقيت غرينتش.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة خمسة ملايين و960 ألفا و652 «182 ألفا و760 وفاة»، وفي البرازيل ثلاثة ملايين و846 ألفا و153 شخصا «120 ألفا و262 وفاة». ويبدو أن وتيرة انتشار الوباء تستقرّ في العالم، حيث يسجل نحو مليون إصابة إضافية كل أربعة أيام منذ منتصف يوليو.

ويفصل 94 يوما بين الإعلان رسميا عن أول إصابة في الصين، وإحصاء مليون إصابة في العالم. ثم مر 149 يوما إضافيا لتجاوز عتبة الـ12 مليونا و500 ألف إصابة معلنة في 11 يوليو، بعدها تضاعف عدد الإصابات المشخّصة خلال أكثر من شهر ونصف الشهر.

وبعد أن كانت أول قارة يضربها وباء «كوفيد-19»، أصبحت آسيا من جديد المنطقة التي تسجّل أعلى عدد إصابات في الأيام السبعة الماضية، 570 ألفا و819 إصابة، أكثر من ثماني من كل عشر إصابات منها في الهند. تأتي بعدها منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي «552238»، تليها كندا والولايات المتحدة «296503»، وأوروبا «221670»، والشرق الأوسط «80966»، وأفريقيا «59688»، وأوقيانيا «1670».

في المجمل، يوجد أكبر عدد من الإصابات في أميركا اللاتينية والكاريبي، إذ بلغ سبعة ملايين و222 ألفا و153 إصابة، بينها 27387 وفاة، تليها الولايات المتحدة وكندا، حيث سجلت ستة ملايين و88 ألفا و321 إصابة، من بينها 191910 وفاة. أما أفريقيا فقد أحصت مليونا و238 ألفا و149 إصابة و29399 وفاة، أكثر من نصف الإصابات في جنوب أفريقيا «قرابة 640 ألفا»، أما أوقيانيا فتسجل 28807 إصابات و641 وفاة.

تأتي بعد ذلك آسيا بعدد الإصابات البالغ خمسة ملايين وستين ألفا و936، بينها 96124 وفاة، وأوروبا «ثلاثة ملايين و911 ألفا و286، بينها 214995 وفاة»، والشرق الأوسط «مليون و479 ألفا و598 إصابة، بينها 35959 وفاة».

وأعلنت الهند الأحد أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو الماضي في الولايات المتحدة، وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها وكالة «فرانس برس».

والهند هي الدولة التي سجّلت أعلى عدد إصابات جديدة في الأسبوع الأخير «488271»، تليها الولايات المتحدة «293419» التي تقترب الأحد من عتبة الستة ملايين إصابة معلنة رسميا، ثم البرازيل «263791» وكولومبيا «66811» والأرجنتين «64437».

وسجل معدل زيادة الإصابات الجديدة ارتفاعا حادا في الأيام السبعة الماضية في الأرجنتين «+35%»، التي تجاوزت السبت عتبة 400 ألف إصابة بـ«كوفيد-19». ويرتفع هذا المعدل أيضا في الهند «9%،» فيما سجل تراجعا في الولايات المتحدة «-5%»، وفي البرازيل «-1%» وكولومبيا «-13%».

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب «فرانس برس» من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.