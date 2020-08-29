«الأغذية والأدوية الأميركية» توافق على استخدام عقار «ريمديسيفير» لجميع حالات فيروس «كورونا»

عقار «ريمديسيفير». (الإنترنت)

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأميركية «إف دي إيه» على استخدام عقار «ريمديسيفير» للاستخدام الطارئ لعلاج مرضى فيروس «كورونا المعتدل، بالإضافة إلى الحالات الشديدة، ليشمل علاج جميع المرضى البالغين، والأطفال، والمشتبه في إصاباتهم بفيروس «كورونا، وفي الحالات المؤكدة مختبريًّا لفيروس «كورونا، بغض النظر عن شدة المرض، حيث تم توسيع استخدامه في الحالات المعتدلة، بالإضافة إلى استخدامه في الحالات الشديدة.

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وقال موقع هيئة الأغذية والأدوية الأميركية إنه في مايو 2020، أصدرت الهيئة الأميركية «إف دي إيه» الموافقة على الاستخدام الطارئ لعلاج فيروس «كورونا» في الحالات الشديدة من المرض، حيث سمحت بعلاج المرضى البالغين والأطفال في المستشفى المصابين بـ«كوفيد - 19» الشديد، كما لوحظ في الإصدار الأول للاستخدام في حالات الطوارئ أنه اقتصر على المرضى الذين يعانون مرضًا شديدًا، الذي تم تعريفهم على أنهم المرضى الذين يعانون انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين، أو دعم تنفس أكثر كثافة مثل جهاز التنفس الصناعي.

«ريمديسيفير » للحالات المعتدلة

وأضافت بناءً على مراجعة الهيئة المستمرة للاستخدام في الطوارئ، بما في ذلك مراجعتها لمجمل المعلومات العلمية المتاحة الآن، قررت الهيئة، استخدام عقار «ريمديسيفير» في الحالات المعتدلة من فيروس «كورونا»، موضحة أنه سيكون فعالاً لعلاج مرضى فيروس «كورونا» المشتبه في إصابتهم، أو المؤكدة مختبريًّا في جميع المرضى البالغين والأطفال في المستشفى، وخلصت مراجعة الهيئة الأميركية، إلى أن الفوائد المعروفة والمحتملة لعقار «ريمديسيفير»، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لهذه الاستخدامات.

وأكدت الهيئة الأميركية الاستمرار في توفير علاجات آمنة ومفيدة لفيروس «كورونا» في أسرع وقت ممكن، من أجل مساعدة المرضى، مضيفة: «تعتبر البيانات التي تدعم إجراء اليوم مشجعة، تشير البيانات إلى أن هذا العلاج لديه القدرة على مساعدة مزيد المرضى في المستشفيات الذين يعانون آثار هذا الفيروس المدمر»، مؤكدة: «نحن نعمل مع مطوري الأدوية لإجراء تجارب سريرية عشوائية لمزيد من دراسة سلامة وفعالية، عدد من العلاجات المحتملة لفيروس كورونا».