الشرطة الألمانية تفرق تظاهرة في برلين لمعارضي تدابير احتواء «كورونا»

تظاهرة معارضة لوضع الكمامات والقيود المفروضة لاحتواء وباء «كوفيد-19»، 29 أغسطس 2020 . (أ ف ب)

فرقت الشرطة في برلين، السبت، تظاهرة لمعارضي وضع الكمامات والقيود المتخذة لاحتواء تفشي «كوفيد-19»، لعدم احترام المشاركين فيها، الذين بلغ عددهم نحو 18 ألفًا، التدابير الوقائية.

وقالت الشرطة: «التباعد الأدنى غير محترم (...) رغم الطلبات المتكررة» من جانب قوات حفظ النظام، مضيفة: «لذلك ليس هناك احتمال آخر سوى تفريق التجمع»، وفق «فرانس برس».

انطلاق المسيرة

وبدأت المسيرة قرابة الساعة (09.00 ت غ) من بوابة براندنبورغ الرمزية، لكنها سرعان ما تفرقت بأمر من الشرطة. وبعد إعلان تفريقها بعد الظهر، بقي المتظاهرون الذين جلس كثير منهم على الطريق، في المكان وهتفوا «مقاومة!» و«نحن الشعب!»، وهو شعار يستخدمه اليمين المتطرف، كما أدوا النشيد الوطني الألماني.

والحدث هو الثاني خلال شهر، ويُنظم تحت عنوان «مهرجان الحرية والسلام» ويجمع أشخاصًا يصفون أنفسهم بأنهم «مفكرون أحرار» ومن النشطاء ومعارضي حملات التلقيح ضد الوباء، ومَن يؤمنون بنظرية المؤامرة أو حتى المتعاطفين مع اليمين المتطرف.

ويتجمع حشد متنوع جدًّا من كافة الفئات العمرية، يضم في صفوفه عائلات بأكملها مع أطفال. ورُفعت أعلام السلام وألمانيا: وهتف المتظاهرون مرات عدة: «ميركل يجب أن ترحل!»، وهو شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

التفكير يساعد!

وقال شتيفان (43 عامًا) وهو من سكان برلين وكان يرتدي قميصًا كُتب عليه «التفكير يساعد!»، «أنا لست متعاطفًا مع اليمين المتطرف، أنا هنا للدفاع عن حرياتنا الأساسية».

جمعت تظاهرة سابقة مماثلة نحو عشرين ألف شخص في الأول من أغسطس، معظمهم ينتمون إلى اليمين المتطرف. لكن الشرطة فرقتها أيضًا لأن المتظاهرين لم يحترموا التباعد. وكانت بلدية العاصمة الألمانية، منعت تنظيم التظاهرة الأربعاء «لأسباب تتعلق بالصحة العامة» لأنه من المستحيل في نظرها فرض مسافات لا تقل عن متر ونصف المتر بين المتظاهرين.

لكن المحكمة الإدارية حكمت لصالح المنظمين، الجمعة، معتبرة أن «وجود خطر مباشر على الأمن العام» ليس حجة مقبولة استباقيًّا، واشترطت على المنظمين التأكد من احترام الحد الأدنى للمسافة بين المتظاهرين. لكن وضع الكمامة ليس إلزاميًّا. ويأتي التجمع الجديد على خلفية تنامي استياء الرأي العام الألماني من القيود المرتبطة بالوباء.

ديكتاتورية

ووصف مايكل بالويغ، الذي بادر الى الدعوة لتنظيم الاحتجاج، وهو رائد أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، غير منتمٍ لأي طرف سياسي، محاولة حظر التظاهرة بأنها «هجوم على الدستور» الألماني المدافع عن حق التعبير.

ويقود بالويغ حركة «مفكرون غير تقليديين-711» التي ظهرت في شتوتغارت. ويعارض أنصار الحركة «ديكتاتورية» الإجراءات المتصلة باحتواء فيروس «كورونا المستجد»، التي يعتقدون بأنها عقبة أمام حريتهم. ويطالبون بإسقاط حكومة أنغيلا ميركل وإجراء انتخابات جديدة في أكتوبر، قبل عام من الموعد المحدد.

والتدهور المسجل في الأيام الأخيرة، الذي يُعزى جزئيًّا إلى عودة الناس من الإجازة، دفع السلطات إلى فرض قيود جديدة مثل الحد من التجمعات الخاصة أو فرض غرامات لعدم التزام وضع الكمامة، حيث ينبغي.