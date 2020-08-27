انتقاد أميركي لإطلاق بكين صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:28 مساء
قطع بحرية صينية في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية: رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن اختبارات إطلاق الصواريخ الباليستية الصينية في بحر الصين الجنوبي تهدد السلام والأمن في المنطقة.

وقال البنتاغون في بيان إن «تصرفات» بكين، بما في ذلك التجارب الصاروخية، «تزيد من زعزعة استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي»، بحسب «فرانس برس».

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ودانت الوزارة نفسها، الشهر الماضي، إجراء مناورات عسكرية صينية حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنها «ستزيد من زعزعة استقرار» الوضع في المنطقة. وقالت في بيان إن «وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل في بحر الصين الجنوبي من 1 إلى 5 يوليو».

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