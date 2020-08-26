تايوان تفتح بعثة ثانية في فرنسا وسط اعتراض صيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 04:14 مساء
صورة لتايبيه، 5 نوفمبر 2018. (أ ف ب)

وجهت الصين، الأربعاء، تحذيرًا إلى باريس بعد إعلان فتح بعثة تايوانية ثانية في فرنسا في إيكس أن بروفانس (جنوب).

وبعد سبعين عامًا من الانفصال، ما زالت بكين تعتبر تايوان واحدة من مقاطعاتها وتعترض على كل علاقة رسمية تقيمها الجزيرة التي تعد 23 مليون نسمة مع دول أجنبية، وفق «فرانس برس».

ورغم ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية، الثلاثاء، في تغريدة، الافتتاح المقبل لمكتب بعثة في جنوب فرنسا، إضافة إلى المكتب التابع لها في باريس. وفي غياب علاقات دبلوماسية بين فرنسا وتايوان، لا يعتبر المكتب في باريس سفارةً

وردًّا على ذلك، ذكَّرت الحكومة الصينية الأربعاء بـ«معارضتها» للعلاقات بين الجزيرة والدول الأجنبية «بما في ذلك إنشاء هيئات رسمية متبادلة». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان أمام الصحفيين: «ينبغي على فرنسا أن تحترم بشكل صارم مبدأ الصين الموحدة وتتعامل مع مسألة تايوان بحذر».

تعميق الصداقة بين تايوان وفرنسا
وبحسب تايبيه، فإن المكتب في إيكس أن بروفانس «سيعمّق الصداقة بين تايوان وفرنسا، وكذلك المبادلات الاقتصادية والتقنية والتجارية».

وكانت فرنسا العام 1964 من أوائل القوى الغربية التي اعترفت دبلوماسيًّا بالصين الشيوعية على حساب تايوان التي لا يزال اسمها الرسمي «جمهورية الصين». وأثارت باريس غضب الصين مطلع التسعينات عندما باعت فرقاطات وطائرات مقاتلة لتايوان.

وتدهورت العلاقات من جديد بين باريس وبكين في الأشهر الأخيرة، إذ أن الحكومة الفرنسية تعترض على سياسة الحكومة الشيوعية في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ، الواقعة في شمال غرب الصين ذات الغالبية المسلمة. وندد نظام الرئيس شي جينبينغ بـ«تدخلات» في قضايا داخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات ...
عربى
تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط
دولى
ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يصبح أكثر عدوى وأقل فتكا