تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن تدريب عسكري مشترك بين اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص سيجري بداية من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط.
وأثار العثور على حقول كبرى من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية، حسب وكالة «فرانس برس».
وقالت الوزارة في بيان إن «قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط في إطار +مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)». وأوضحت أن هذه التدريبات ستجرى بين 26 و28 أغسطس جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
وأشار البيان إلى أن «التوتر وعدم الاستقرار في شرق المتوسط زادا من الخلافات حول القضايا بشأن المجال البحري (رسم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين)».
الصراع على الغاز في شرق البحر المتوسط
وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين انقرة واثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.
وأرسلت تركيا منذ العاشر من أغسطس سفينة رصد الزلازل «عروج ريس» ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنا حربية في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، كلا من أثينا وأنقرة الثلاثاء الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ودفعهما إلى الحوار حول ترسيم حدود المياه في المتوسط.