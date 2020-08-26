تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط

فرقاطة «سباتساي» التابعة للبحرية اليونانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن تدريب عسكري مشترك بين اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص سيجري بداية من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط.



وأثار العثور على حقول كبرى من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية، حسب وكالة «فرانس برس».