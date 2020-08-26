أفغانستان: فيضانات في شمال كابول تودي بحياة 30 شخصا على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 08:06 صباحا

أودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال العاصمة الأفغانية كابول بحياة 30 شخصا على الأقل، فيما دمرت مئات المنازل كما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وفي عداد القتلى، العديد من النساء والاطفال في مدينة شاريكار، التي شهدت هطول أمطار غزيرة ليلا، أدت إلى فيضانات، بحسب ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد مستشفى محلي ، في ولاية بروان تسلم جثث 17 شخصا قضوا بسبب الفيضانات، وأصيب 20 شخصا على الأقل ودمر حوالى 300 منزل من جراء الفيضانات.

والكوارث الناجمة عن الفيضانات غالبا ما تتكرر في البلاد خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة، وقتل 15 طفلا وامرأة في فيضانات قبل أسابيع في قرية بولاية ننغرهار (شرق).

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