زلزال يهز عاصمة كوستاريكا

مؤشر زلازل, (أرشيفية : الإنترنت)

قال شاهد من رويترز، إن زلزالا هز المباني في كوستاريكا الإثنين وشعر به سكان العاصمة سان خوسيه.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن القراءة الأولية تظهر أن الزلزال كان بقوة 5.5 درجة.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار، وفق وكالة رويترز.