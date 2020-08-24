ترامب يصل إلى مؤتمر الجمهوريين في كارولاينا الشمالية.. ويأمل في انطلاقة جديدة بعد تسميته مرشحا رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 07:33 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا امام مؤتمر الجمهوريين في شارلوت، 24 أغسطس 2020. (أ ف ب)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إلى مركز المؤتمرات في شارلوت في كارولاينا الشمالية للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري.

ووصل ترامب إلى المؤتمر بعد دقائق من تسميته رسميًّا من قبل الحزب مرشحًا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر، ويتنافس فيها مع الديمقراطي جو بايدن، وفق «فرانس برس».

ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نصبه الحزب الجمهوري رسميا الاثنين مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر لولاية ثانية، أن يغير مسار الأمور ويحقق انطلاقة جديدة في مواجهة منافسه الديموقراطي جو بادين الذي يتقدم عليه حاليا في استطلاعات الرأي.

وحرصا منه على ابداء اختلافه عن جو بايدن الذي لا يخرج كثيرا، وصل ترامب الى مركز المؤتمر في شارلوت. وفي تغريدة ارسلها من الطائرة الرئاسية اير فورس وان، ابدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي «سي ان ان» و«ام اس ان بي سي» بنقل وقائع التصويت مباشرة.

وكتب «تضليل اخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الامر». وفي وقت سابق الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب.

وقال بنس في مداخلة مقتضبة «تحتاج أميركا الى أن يبقى دونالد ترامب اربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض». وأضاف «سمعت الاسبوع الفائت أن الديموقراطية على المحك»، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديموقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم.

وتدارك بنس «لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك». وستجري معظم فعاليات المؤتمر عبر الإنترنت جراء كوفيد-19، كما كانت الحال في مؤتمر الحزب الديموقراطي غير المسبوق الأسبوع الماضي. لكن الجانب التقني لن يكون إلا بداية التغييرات المخالفة للتقاليد التي يدخلها حزب ترامب.

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