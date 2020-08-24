10 قتلى وعشرات الجرحى بتفجيرين متزامنين في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 09:57 صباحا
موقع الانفجارين في منطقة سولو بالفلبين في 24 أغسطس 2020. (الإنترنت)

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، في تفجير مزدوج الإثنين  استهدف جزيرة في جنوب الفلبين تعد معقلا لمسلحي جماعة أبو سياف، وفق ما أفاد مسؤولون.

وحسب وكالة «فرانس برس»، وقع الهجوم في جولو في منطقة سولو، حيث تقاتل قوات الأمن جماعة أبو سياف منذ زمن طويل. وأفاد اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان الصحفيين بأن خمسة من القتلى و16 جريحا هم جنود.

وقال مصدر بالجيش لوكالة «رويترز»، إن تقريراً أولياً للجيش أفاد بأن أحد الانفجارين ناجم عن قنبلة محلية الصنع تم تركيبها على دراجة نارية. وذكرت شبكة «إيه. بي. إس. سي. بي. إن» الإخبارية، أن الانفجارين وقعا في موقعين منفصلين، وأن أحدهما كان بالقرب من عربات عسكرية.

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