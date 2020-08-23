تركيا تمدد عمل سفينة المسح في البحر المتوسط حتى 27 أغسطس

سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس في اسطنبول، أغسطس . (أ ف ب)

قالت تركيا، الأحد، إن سفينتها أوروتش رئيس للمسح والتنقيب عن النفط ستنفذ الآن مسحا زلزاليا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 27 أغسطس، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية، بحسب «رويترز».

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وقالت تركيا أوائل هذا الشهر إن السفينة أوروتش ستجري عمليات تنقيب حتى 23 أغسطس في المياه التي تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص وتركيا. ووصفت أثينا هذه العمليات بأنها غير قانونية. وأصدرت البحرية التركية يوم الأحد توجيها جديدا قالت فيه إن عمل السفينة أوروتش وسفينتين أخريين سيستمر حتى 27 أغسطس.