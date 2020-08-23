«اليونسكو» تحيي اليوم العالمي لإلغاء تجارة الرقيق وتوضح سبب الاحتفال به

ترميم لوحة نادرة عن العبودية في بريطانيا (أرشيفية:الإنترنت)

تحل اليوم الأحد، 23 أغسطس، اليوم الدولي لإحياء ذكرى الإتجار بالرقيق، ففي مثل هذا اليوم من العام 1791، وتحديداً في سانتو دومينغو (التي تدعى اليوم هايتي والجمهورية الدومينيكية) اندلعت الانتفاضة التي أدت دوراً حاسماً في إلغاء الاتجار بالرقيق الأسود عبر المحيط الأطلسي، حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وجاءت فكرة الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 أغسطس من كل عام. من هذه الانتفاضة. ويتمثل الهدف من إحياء هذا اليوم الدولي في توثيق مأساة الاتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب كافة.



مشروع طريق الرقيق

وتقول المنظمة إنه وفقاً للأهداف المرجوّة من مشروع «طريق الرقيق» المشترك بين الثقافات، فمن المفترض أن يوفر هذا اليوم الفرصة للنظر معاً في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، وكذلك تحليل التفاعلات التي أثارتها بين أفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.



ودعت المديرة العامة لليونسكو وزراء الثقافة في جميع الدول الأعضاء إلى تنظيم فعاليات سنوية في هذا التاريخ، بمشاركة جميع سكان بلادهم ولا سيما الشباب والمربين والفنانين والمثقفين.



وجرى الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه لأول مرة في مجموعة من البلدان، في مقدمتها هايتي في 1998، ووفي جزيرةغوريه في السنغال في1999.



وشهد العام 2001 مشاركة متحف «Mulhouse Textile» في فرنسا في مواجهة تجارة الرقيق عبر أحد حلقات العمل المتعلق بالأقمشة والتي سميت باسم عملة لتبادل العبيد في القرنين السابع عشر والثامن عشر.



تخليد لذكرى الثائرين ضد الرق

ودعت المديرة العامة لليونسكو في يوليو 1998 وزراء الثقافة في العالم إلى تنظيم فعاليات سنوية للاحتفال باليوم الدولي للاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 أغسطس من كل عام.

وتقول المديرة العامة، إن إحياء هذا اليوم يعد تخليدا لذكرا من «الرجال والنساء الذين ثاروا على ظلم نظام الرق والعبودية في سانتو دومينغو في عام 1791، ومهّدوا بثورﺗﻬم الطريق لكسر نير الرق وإنهاء العبودية واستئصال شأفة الممارسات القائمة على نزع الصفة الإنسانية عن بعض البشر».



وأضافت: «إننا لننحني إجلالاً وتكريما للذكرى جميع ضحايا الاتجار بالرقيق الأسود إذ نحيي اليوم ذكرى أولئك الثوار، ما يتطلب استخلاص العبر من تاريخ الرق والعبودية الكشف عن جميع أبعاد هذا النظام العنصري وفضح كل الممارسات المرتبطة به». وشددت على ضرورة مكافحة جميع أشكال الرق والعبودية المعاصرة التي مازال يعاني منها الملايين من الأشخاص، ولا سيما من النساء والأطفال.

لوحة تعبيرية عن تجارة الرقيق التي كانت رائجة في عصور مضت. (الإنترنت)