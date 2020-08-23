«كورونا» والعنصرية يهددانه.. ما هي فرصة ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ارلينغتون بولاية فيرجينيا في 21 أغسطس 2020. (فرانس برس)