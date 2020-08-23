تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 08:05 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع مجلس الأمن القومي في أرلينغتون بولاية فرجينيا في 21 أغسطس 2020. (فرانس برس)

وصفت شقيقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات سجلت سرا ونقلتها جريدة «واشنطن بوست» أمس السبت، الرئيس الأميركي بأنه «قاس» و«كذاب» وغير جدير الثقة. وهاجمت ماريان ترامب باري خصوصا سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت ماريان في التسجيلات التي حصلت عليها الجريدة الأميركية إن «كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته» الانتخابية. وأضافت: «ليس لديه أي مبدأ». وأشارت إلى «تغريداته اللعينة وأكاذيبه». وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب التي نشرت أخيرا كتابا يدين «العائلة السامة» التي ينتمي إليها الرئيس. وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب، الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب.

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وقالت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل: «كل هذا خداع، إنه خداع وقسوة، دونالد قاس». وتؤكد شقيقة ترامب أيضا أن الملياردير الجمهوري غشَّ خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترامب. وأضافت في التسجيل أن شقيقها «التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه»، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص. ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.

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