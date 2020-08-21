منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الإنترنت).

قال مدير منظمة الصحة العالمية، ﺗﻳدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة «كوفيد-19» في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الإنفلونزا الإسبانية العام 1918.

وأضاف غيبريسوس: «لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع أنه عبر «الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، أعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته إنفلونزا العام 1918».