منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 09:20 مساء
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الإنترنت).

قال مدير منظمة الصحة العالمية، ﺗﻳدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة «كوفيد-19» في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الإنفلونزا الإسبانية العام 1918.

وأضاف غيبريسوس: «لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع أنه عبر «الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، أعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته إنفلونزا العام 1918».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السلاح
ليبيا
موسكو تعلق على قرار المشير حفتر بشأن النفط وتعلن عدد مواطنيها في ليبيا
ليبيا
ماكرون يحدد أولويات باريس في ليبيا ويدعو إلى تعزيز مهمة «إيريني»
ليبيا
ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
العدد 248 من جريدة «الوسط»: الوصفة الأميركية للحل في ليبيا.. ونشطاء يدعمون ...
ليبيا
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا