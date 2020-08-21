إردوغان: اكتشفنا أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا بالبحر الأسود

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن «اكتشاف تركيا لأكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها في البحر الأسود»، مشيرًا إلى أن «سفينة التنقيب (فاتح) اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر (تونا)»، مؤكدًا أن تنفيذ «كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية»، وفقًا لما نقلته وكالة «الأناضول» الحكومية.

وقال إردوغان: «انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني»، معتبرًا أن «النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري لا يزال سائدا»، وختم الرئيس التركي كلامه بالقول: «ليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب».