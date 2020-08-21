بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 10:58 صباحا
المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

شن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، هجوما شرسا على خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا، ستقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وسينتهي «زمن تملق الطغاة».

وقال بايدن في خطاب قبول ترشيحه رسميا: «سأكون رئيسا متضامنا مع حلفائنا وأصدقائنا، وسأقول بوضوح لخصومنا إن زمن تملق الطغاة قد ولى»، مضيفًا: أنه «في عهد بايدن لن تغض أميركا النظر إذا وضعت روسيا مكافآت على رؤوس جنود أميركيين ولن تتسامح مع تدخل أجنبي في انتخاباتها»، واعدا بالدفاع عن «حقوق الإنسان والكرامة».

واختتم جو بايدن خطاب قبوله لترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية باستحضار الشعور بالوطنية والأخلاق والحث على إنهاء الحقبة الحالية للرئيس دونالد ترامب، وقال بايدن: «هذه أمة عظيمة، نحن شعب طيب وكريم».

وأضاف بايدن: «أتمنى أن يتمكن التاريخ من أن يقول إن نهاية هذا الفصل من الظلام الأميركي كانت بدايتها هنا الليلة، هذه معركة سننتصر فيها وسنقوم بذلك معا، أعدكم بذلك».

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