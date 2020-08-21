مصدر طبي: لا أثر لسموم في الفحوص الطبية للمعارض الروسي أليكسي نافالني

المعارض الروسي الكسي نافالني يلقي خطابا خلال تظاهرة في موسكو في 29 سبتمبر 2019.(فرانس برس)

أعلن أناتولي كالينيتشينكو، نائب مدير مستشفى أومسك، حيث يعالج أليكسي نافالني أن «لا أثر» لسموم في الفحوص الطبية للمعارض الروسي، مشيرا إلى أن حالته ما زالت «غير مستقرة»، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأوضح نائب مدير مستشفى أومسك، قائلاً: «حتى هذه اللحظة، لم يعثر على أي سم في الدم والبول، وليس هناك أي دليل على وجوده».

وقالت الناطقة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، إن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج المعارض في وحدة الإنعاش فيه، أعلن أنه لا يمكن نقله بسبب حالته الصحية غير «المستقرة»، معتبرة أن هذا القرار «يهدد حياته».

وكتبت كيرا يارميش على «تويتر»: «أعلن كبير الأطباء أنه لا يمكن نقل نافالني لأن حالته غير مستقرة»، معتبرة أن «إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرا على حياته، بينما لم تجر عملية التشخيص حتى الآن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت يارميش أن طائرة إسعاف جوية أرسلت لنقله إلى ألمانيا لمعالجته، كان من المقرر أن تهبط قريبا، متابعة أن «عدم نقل نافالني هو محاولة لاغتياله يقوم بها الآن الأطباء والسلطات المخادعة التي أجازت ذلك».