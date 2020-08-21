اتهامات إلى السلطات الروسية بمحاولة اغتيال معارض بارز لمنعها نقله إلى ألمانيا للعلاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 09:05 صباحا
مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في سانت بطرسبرغ، 20 أغسطس 2020، (ا ف ب)

قالت الناطقة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، إن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج المعارض في وحدة الإنعاش فيه، أعلن أنه لا يمكن نقله بسبب حالته الصحية غير «المستقرة»، معتبرة أن هذا القرار «يهدد حياته».

وكتبت كيرا يارميش على «تويتر»: «أعلن كبير الأطباء أنه لا يمكن نقل نافالني لأن حالته غير مستقرة»، معتبرة أن «إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرا على حياته، بينما لم تجر عملية التشخيص حتى الآن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت يارميش أن طائرة إسعاف جوية أرسلت لنقله إلى ألمانيا لمعالجته، كان من المقرر أن تهبط قريبا، متابعة أن «عدم نقل نافالني هو محاولة لاغتياله يقوم بها الآن الأطباء والسلطات المخادعة التي أجازت ذلك».

فقد وعيه في رحلة جوية
وقد أدخل نافالني وهو محامٍ يبلغ 44 عاما، وناشط مناهض للفساد، ومن بين أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو، وقامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ.

وأوضحت يارميش على «تويتر» الخميس أن نافالني أدخل في غيبوبة صناعية ووصل بجهاز تنفس، وتجرى حاليا الاختبارات والفحوص اللازمة.

وقال نائب مدير مستشفى أومسك، أناتولي كالينيتشينكو، إن الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، وإنهم «يكافحون حقا لإنقاذ حياته». ولم يتم تشخيص حالته بعد، لكن مؤيديه يعتقدون أنه تعرض للتسميم بسبب نشاطاته السياسية.

وقد عرضت ألمانيا وفرنسا المساعدة، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن طائرة طبية غادرت نورمبرغ في ساعة مبكرة من الجمعة لنقل نافالني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
العدد 248 من جريدة «الوسط»: الوصفة الأميركية للحل في ليبيا.. ونشطاء يدعمون ...
ليبيا
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
«المركزي»: فتح اعتمادات مستندية لـ146 شركة خلال أسبوع
ليبيا
العطية: اللقاءات في طرابلس تناولت الحفاظ على وحدة ليبيا والتوصل لحل سياسي
ليبيا
بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري