فرنسا تتخطى 4 آلاف إصابة بـ«كورونا» لأول مرة منذ مايو

أشخاص يضعون كمامات على وجوههم في مدينة نيس الفرنسية، 20 يوليو 2020. (أرشيفية: رويترز)

سجلت فرنسا 4771 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة بزيادة ألف إصابة على حصيلة، الأربعاء، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ مايو، وفق أرقام صدرت مساء الخميس، عن الوكالة الوطنية للصحة العامة، ونقلته وكالة «فرانس برس».

وهذه أول مرة منذ مايو تتخطى الحصيلة اليومية عتبة أربعة آلاف إصابة جديدة، لكن عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات تراجع إلى 149، مقابل 162، الأربعاء، وفق أرقام المديرية العامة للصحة.

وفي الإجمال، سجلت فرنسا 18638 إصابة في بكوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية. وتواصل ارتفاع عدد الفحوص الإيجابية بشكل طفيف، بنسبة 3.3% مقابل 3.1%، الأربعاء، ورصدت 33 بؤرة إصابة جديدة، وفق المديرية.

ويوجد في المستشفيات 4748 شخصًا مصابًا بالفيروس، وهو رقم في تراجع (4806 الأربعاء، و4823 الثلاثاء)، لكن تزايد عدد المصابين في الرعاية المركزة (380) بشكل طفيف مقارنة باليوم السابق (374).

وتوفي في فرنسا 30480 شخصا منذ بداية الوباء (أي 12 وفاة منذ الأربعاء)، بينهم 19969 في المؤسسات الصحية و10511 في دور المسنين (رقم غير محيّن منذ الثلاثاء).