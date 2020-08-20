الرئيس الفرنسي يتحدث عن احتمالات بالتوصل إلى لقاح ضد فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 09:29 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسل، 18 يوليو 2020، (ا ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن هناك «احتمالات معقولة» بالتوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد «في الأشهر القادمة».

وأكد من حصن بريغانسون المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في جنوب فرنسا أن «هذا مهم جدا، في وقت لدينا عدة لقاحات في المرحلة الثالثة (من التجارب)، لدينا احتمالات معقولة جدا بالتوصل إلى لقاح في الأشهر القادمة». وأضاف «لن يعالج ذلك مشاكل الأسابيع القادمة، بل الأشهر القادمة»، بحسب «فرانس برس».

حصيلة جديدة
وسجلت فرنسا 4771 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة بزيادة ألف إصابة عن حصيلة الأربعاء، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ مايو، وفق أرقام صدرت مساء الخميس عن الوكالة الوطنية للصحة العامة.

وهذه أول مرة منذ مايو تتخطى الحصيلة اليومية عتبة أربعة آلاف إصابة جديدة، لكن عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات تراجع إلى 149، مقابل 162 الأربعاء، وفق أرقام المديرية العامة للصحة.

في السياق نفسه، سجّلت إيطاليا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 23 مايو فأعلنت 845 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة الخميس. ويأتي العدد الكبير من الإصابات بعدما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 642 إصابة جديدة، ما يعكس ارتفاعا في الأعداد.

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