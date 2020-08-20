«فرانس برس»: إرسال طائرة من ألمانيا إلى روسيا منتصف الليل لنقل المعارض الروسي نافالني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 09:06 مساء

تقلع طائرة طبية من ألمانيا منتصف الليل (العاشرة بتوقيت غرينتش) متجهة إلى روسيا بهدف نقل المعارض أليكسي نافالني الذي دخل في غيبوبة إلى برلين، بحسب ما أكدت لـ«فرانس برس» الخميس منظمة غير حكومية ألمانية استأجرت الطائرة.

وقال رئيس منظمة «سينما من أجل السلام» جاكا بيزيلج «أرسلنا منتصف الليل طائرة إسعاف مزودة بتجهيزات طبية وخبراء يمكن نقل نافالني على متنها»، مبديا أمله في الحصول على موافقة مختلف السلطات «خلال مساء» الخميس لتنفيذ العملية.

تضامن ألماني وفرنسي
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني يمكن أن يتلقى «كل المساعدة الطبية في فرنسا أو ألمانيا»، لكن «يجب طبعا أن يتم طلب ذلك». كما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن «قلقه وحزنه الشديدين» لوضع المعارض الروسي أليكسي نافالني، الموجود في العناية المركزة في مستشفى بسيبيريا، مشددا على «ضرورة إلقاء الضوء كاملا» على حالته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جنوب شرق فرنسا «نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الضرورية لأليكسي نافالني، وأقاربه، على المستوى الصحي وعلى صعيد اللجوء والحماية».

في المقابل، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إنه يتمنى «الشفاء العاجل» للمعارض أليكسي نافالني الذي وضع في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما فقد وعيه خلال رحلة جوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري