«فرانس برس»: إرسال طائرة من ألمانيا إلى روسيا منتصف الليل لنقل المعارض الروسي نافالني

تقلع طائرة طبية من ألمانيا منتصف الليل (العاشرة بتوقيت غرينتش) متجهة إلى روسيا بهدف نقل المعارض أليكسي نافالني الذي دخل في غيبوبة إلى برلين، بحسب ما أكدت لـ«فرانس برس» الخميس منظمة غير حكومية ألمانية استأجرت الطائرة.

وقال رئيس منظمة «سينما من أجل السلام» جاكا بيزيلج «أرسلنا منتصف الليل طائرة إسعاف مزودة بتجهيزات طبية وخبراء يمكن نقل نافالني على متنها»، مبديا أمله في الحصول على موافقة مختلف السلطات «خلال مساء» الخميس لتنفيذ العملية.

تضامن ألماني وفرنسي

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني يمكن أن يتلقى «كل المساعدة الطبية في فرنسا أو ألمانيا»، لكن «يجب طبعا أن يتم طلب ذلك». كما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن «قلقه وحزنه الشديدين» لوضع المعارض الروسي أليكسي نافالني، الموجود في العناية المركزة في مستشفى بسيبيريا، مشددا على «ضرورة إلقاء الضوء كاملا» على حالته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جنوب شرق فرنسا «نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الضرورية لأليكسي نافالني، وأقاربه، على المستوى الصحي وعلى صعيد اللجوء والحماية».

في المقابل، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إنه يتمنى «الشفاء العاجل» للمعارض أليكسي نافالني الذي وضع في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما فقد وعيه خلال رحلة جوية.