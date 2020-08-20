ميركل تعرض المساعدة الطبية للمعارض الروسي أليكسي نافالني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 08:02 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت).

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني يمكن أن يتلقى «كل المساعدة الطبية في فرنسا أو ألمانيا»، لكن «يجب طبعا أن يتم طلب ذلك».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جنوب شرق فرنسا أنه «من المهم أيضا أن نعرف بشكل عاجل كيف وصلنا إلى هذا الوضع»، مطالبة بـ«الشفافية»، وفق «فرانس برس».

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وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إنه يتمنى «الشفاء العاجل» لنافالني الذي وضع في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما فقد وعيه خلال رحلة جوية. وقال بيسكوف لوسائل إعلام عن نافالني الذي يشتبه أقاربه في أنه تعرض للتسميم عن عمد «نعلم أنه في حال خطرة. مثل أي مواطن روسي، نتمنى له الشفاء العاجل».

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