ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن «لا علم له بتاتا» بالموقع الإلكتروني لجمع التبرعات من أجل بناء جدار حدودي مع المكسيك، الذي وجهت بسببه تهمة الاختلاس لمستشاره السابق ستيف بانون.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي «لا علم لي بتاتا بهذا المشروع»، وأضاف بخصوص بانون «لم أتواصل معه منذ وقت طويل جدا»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن، الخميس، توجيه التهمة رسميا إلى ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب باختلاس أموال قدمت لموقع لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأميركي ببنائه على الحدود مع المكسيك.