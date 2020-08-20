الكرملين يتمنى «الشفاء العاجل» للمعارض أليكسي نافالني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 02:16 مساء

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إنه يتمنى «الشفاء العاجل» للمعارض أليكسي نافالني الذي وضع في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما فقد وعيه خلال رحلة جوية.

وقال بيسكوف لوسائل إعلام عن نافالني الذي يشتبه أقاربه في أنه تعرض للتسميم عن عمد «نعلم أنه في حال خطرة. مثل أي مواطن روسي، نتمنى له الشفاء العاجل».

ويبذل الأطباء الذين يعالجون المعارض الروسي أليكسي نافالني القابع في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا قصارى جهدهم لـ«إنقاذ حياته»، بحسب نائب رئيس المستشفى.

وأوضح أناتولي كالينيتشينكو نائب مدير مستشفى أومسك لوكالة «فرانس برس» حيث يعالج نافالني مما يقول مقربون إنه تسمم، «الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته».

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