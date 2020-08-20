ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ«كورونا» منذ أبريل

إجراء فحص فيروس كورونا لقائدي السيارات بأحد المدن الألمانية، (أرشيفية: ا ف ب)

سجلت ألمانيا 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع وعشرين الماضية، في أعلى حصيلة منذ أبريل، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس.

وهذه الإحصاءات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفا و621، وتؤكد المنحى التصاعدي للحالات الذي سجل في الأسابيع الماضية، حسب وكالة «فرانس برس».

البلاد تعود إلى فترة الذروة

لكن حتى الآن كان عدد الحالات اليومية يقارن بذلك المسجل في مايو الذي شهد بداية تراجع الوباء، ومع تسجيل 1707 حالات، تكون البلاد عادت إلى مستويات نهاية أبريل، الفترة التي كانت تعتبر ذروة الوباء. وأعلى حصيلة بالنسبة للبلاد كانت أكثر من ستة آلاف حالة في مطلع أبريل.

في الوقت نفسه سجلت ألمانيا عشر وفيات جديدة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 9253. وتكثف السلطات تحذيراتها في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات المرتبطة بقسم كبير بالعديد من السياح الألمان العائدين من الخارج.

وهذا الوضع دفع بالحكومة إلى إعلان كل أنحاء إسبانيا وقسم من البلقان، المناطق التي يزورها السياح الألمان بكثرة، مناطق عالية المخاطر، وإلى فرض إجراء فحوصات وحجر صحي عند العودة. في الوقت نفسه يرى بعض الخبراء أن العدد الكبير من الفحوصات التي تجريها السلطات في البلاد يساهم في تفسير ارتفاع عدد الحالات.