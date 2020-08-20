نقل معارض روسي بارز إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ«التسمم»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 09:01 صباحا
المعارض الروسي أليكسي نافالني (وسط) خلال مظاهرة في موسكو، 29 فبراير 2020، (ا ف ب)

أدخل أبرز معارض روسي أليكسي نافالني إلى العناية المركزية في أحد المستشفيات إثر تعرضه لـ«التسمم»، حسب الناطقة باسمه.

وقالت الناطقة كيرا يارميش، اليوم الخميس، إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين هبطت الطائرة اضطراريا؛ بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ، مضيفة «لقد تعرض للتسمم، وهو الآن في العناية المركزة»، حسب وكالة «فرانس برس».

سم في الشاي
وتابعت: «نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه؛ لأن ذلك كان المشروب الوحيد الذي تناوله في الصباح»، مكملة: «الأطباء قالوا إن جسده امتص السم بسرعة عبر الشاي».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية «تاس» بأن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم في مستشفى «أومسك» للطوارئ في سيبيريا.

وهذا المحامي البالغ من العمر 44 عاما، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبق أن تعرض لهجمات جسدية، فقد أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه العام 2017. وغالبا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في جميع أنحاء روسيا.

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