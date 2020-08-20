كامالا هاريس: فشل قيادة ترامب كلّفتنا أرواحا

كامالا هاريس خلال اجتماع بمجلس الشيوخ. 25 يونيو 2020. (أ ف ب)

تعتزم المرشّحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، شنّ هجوم حادّ على طريقة تعامل الرئيس، دونالد ترامب، مع جائحة «كوفيد-19» بقولها في خطاب ستلقيه في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي ليل الأربعاء إنّ فشل قيادته «كلف أرواحًا».

وفي الخطاب الذي ستلقيه لإعلان قبولها ترشيح الحزب لها لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل ستقول هاريس إنّ «فشل دونالد ترامب في القيادة أدّى إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسب مقتطفات من خطابها نشرها منظّمو المؤتمر مساء الأربعاء فإنّ هاريس هاجمت كذلك شخصية ترامب بقولها إنّ «افتقاره إلى الكفاءه يجعلنا نشعر بالخوف وافتقاره للإحساس يجعلنا نشعر بالوحدة»، مضيفة:«في الوقت الحالي لدينا رئيس يحوّل المآسي إلى أسلحة سياسية. سيكون جو الرئيس الذي يحوّل تحدياتنا إلى أهداف».