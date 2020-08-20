كامالا هاريس: فشل قيادة ترامب كلّفتنا أرواحا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 01:51 صباحا
كامالا هاريس خلال اجتماع بمجلس الشيوخ. 25 يونيو 2020. (أ ف ب)

تعتزم المرشّحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، شنّ هجوم حادّ على طريقة تعامل الرئيس، دونالد ترامب، مع جائحة «كوفيد-19» بقولها في خطاب ستلقيه في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي ليل الأربعاء إنّ فشل قيادته «كلف أرواحًا».

وفي الخطاب الذي ستلقيه لإعلان قبولها ترشيح الحزب لها لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل ستقول هاريس إنّ «فشل دونالد ترامب في القيادة أدّى إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسب مقتطفات من خطابها نشرها منظّمو المؤتمر مساء الأربعاء فإنّ هاريس هاجمت كذلك شخصية ترامب بقولها إنّ «افتقاره إلى الكفاءه يجعلنا نشعر بالخوف وافتقاره للإحساس يجعلنا نشعر بالوحدة»، مضيفة:«في الوقت الحالي لدينا رئيس يحوّل المآسي إلى أسلحة سياسية. سيكون جو الرئيس الذي يحوّل تحدياتنا إلى أهداف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي