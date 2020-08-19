«كورونا» يعاود الارتفاع في عدد من الدول وإجراءات وقائية جديدة ضده.. وأستراليا تعد بـ«لقاح واعد ومجاني»

عائلة عراقية في مطار بغداد في 23 يوليو 2020 (فرانس برس)