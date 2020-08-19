رئيس مالي يعلن عبر التلفزيون الحكومي استقالته وحلّ البرلمان والحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 09:36 صباحا
الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا (يمين) ورئيس الوزراء بوبو سيسيه خلال مهرجان في باماكو، 30 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر اليوم الأربعاء استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.

وقال كيتا في خطابه نقلته وكالة «فرانس برس»: «أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة»، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك «حلّ الجمعية الوطنية والحكومة».

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