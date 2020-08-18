السعودية تطالب بـ«معاقبة حزب الله» بعد صدور الأحكام في قضية اغتيال الحريري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 07:23 مساء
علم السعودية في الرياض. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت السعودية، الثلاثاء، إلى «معاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية» بعدما دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله اللبناني سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة ترى في الحكم القضائي «ظهورا للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم»، داعية «لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية»، وفق «فرانس برس».

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005، الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث.

وقال رئيس المحكمة، القاضي ديفيد راي، في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات: «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005».

وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم».

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