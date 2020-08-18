سعد الحريري: عرفنا الحقيقة ونقبل بحكم المحكمة الدولية وننتظر «تنفيذ العدالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 05:18 مساء
سعد الحريري أثناء إعلان استقالته من منصبه في 29 أكتوبر 2019 (فرانس برس).

اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الثلاثاء، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، كشفت «الحقيقة»، معلنا باسم عائلته وعائلات الضحايا «قبول» الحكم.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي عقده في لايدشندام حيث مقر المحكمة قرب لاهاي: «المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة»، مضيفا: «عرفنا الحقيقة اليوم جميعا، وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن»، وفق «فرانس برس».

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005، الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث.

وقال رئيس المحكمة، القاضي ديفيد راي، في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات: «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005».

وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم».

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