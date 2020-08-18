«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 02:37 مساء

مصادر متطابقة تؤكد لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن تمردًا قد حدث في قاعدة «كاتي» العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة باماكو، مشيرة إلى أنه جرى «اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
«عكس التيار»: مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات
ليبيا
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»