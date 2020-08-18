«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي

مصادر متطابقة تؤكد لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن تمردًا قد حدث في قاعدة «كاتي» العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة باماكو، مشيرة إلى أنه جرى «اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين».